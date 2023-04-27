Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine canlı bağlantı ile katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans marifeti ile katıldıkları Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nden ayrılırken izleyenleri birlikte selamladı.

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Mersin'ün Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törene canlı yayın yoluyla bağlandı.

İki lider canlı yayında vatandaşlara el sallayarak selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına hız kattığı son günlerde biraz bitkin düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 günlük istirahatının ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde vatandaşa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini ifade ederek "Her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktörlü santral inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız.



Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz.

"Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi"

Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.



Avrupa komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji ilan ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Projemize en başından beri destek veren Putin başta olmak üzere tüm Rusya makamlarına şükranlarımı sunuyorum.



Her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktörlü santral inşa ediyoruz. Milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır.



20 milyar dolarlık proje Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bakım, işletme ve santraller için işletmeden çıkarma işlemlerinin sorumluluğu yükleniciye aittir. 2028'e kadar santral hizmete girecektir.

"35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecek"

Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u buradan karşılanacaktır. Burada tam kapasitede 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecektir. Stratejik yatırım unvanını hak ediyoruz.



Doğal gaz ithalatının düşmesine 1,5 milyar Dolar katkısı olacak proje milli gelire de olumlu yönde katkı yapacaktır. Proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santral görev yapacaklar ülkemizin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştirecektir. 300'ü aşkın mühendisimiz Rusya'da yetiştirildi.

"İkinci ve üçüncü santrallerimiz için de en kısa sürede harekete geçeceğiz"