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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
- 09.08.2022 - 20:26
- Güncelleme : 09.08.2022 - 21:12
Türkiye son dönemde enerji alanında art arda tarihi adımlar atıyor.
Mersin'in Taşucu Limanı'nda bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, llk görev yerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki törene katıldıktan sonra Akkuyu'ya hareket etti.
Akkuyu'ya inceleme ziyareti
Erdoğan inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'da incelemelerde bulundu VİDEO