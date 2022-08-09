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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'da incelemelerde bulundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
    • 09.08.2022 - 20:26
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 21:12
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'da incelemelerde bulundu

    Türkiye son dönemde enerji alanında art arda tarihi adımlar atıyor.

    Mersin'in Taşucu Limanı'nda bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, llk görev yerine uğurlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki törene katıldıktan sonra Akkuyu'ya hareket etti.

    Akkuyu'ya inceleme ziyareti

    Erdoğan inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'da incelemelerde bulundu VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu da incelemelerde bulundu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu da incelemelerde bulundu #2


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