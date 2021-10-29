Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olayları sırasında o binanın (AKM) nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı.

Açılış töreni sonrası kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında Gezi olaylarına değindi.

"GEZİ OLAYLARINDA AKM'NİN NASIL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÖVDE GÖSTERİSİ YERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ UNUTMADIK"

AKM'nin yenileme çalışmalarında engellerle karşılaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olayları sırasında o binanın (AKM) nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık. Bu eser eski ve yeni Türkiye'nin en belirgin görüldüğü yerdir. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi sözümüzü eser ve hizmetlerimizle söyledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM açılış töreninde VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Ülkemize ve İstanbul'a yeni bir kültür sanat merkezi kazandırdık.

Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içerisindeyiz.



AKM'yi yenileme çalışmalarında engellenmeye çalışıldık. Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın bizim Cumhuriyetimizin 100.yılı için koyduğumuz hedeflerimizden alıkoymasına izin vermeyeceğiz."