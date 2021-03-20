Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
435.812
2.08%
EXEN Coin
13.89
-2.52%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim'de yapımı süren camiyi inceledi

    Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Taksim'de inşası süren camiyi ziyaret eden Erdoğan, bir esnaftan kestane ve mısır alarak kendisini takip eden gazeteciler ile vatandaşlara ikram etti.
    • DHA
    • 20.03.2021 - 19:39
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 19:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim'de yapımı süren camiyi inceledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan akşamüzeri Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Taksim'e geldi.

    AKM'Yİ İNCELEDİ

    Erdoğan ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) ziyaret etti. Buradan yürüyerek Taksim Camii'ne geçti.

    KESTANE İKRAM ETTİ

    Erdoğan yürüdüğü sırada Taksim Meydanı'nda bir esnaftan kestane ve mısır alarak kendisini takip eden gazeteciler ile vatandaşlara ikram etti.

    CAMİYİ DE ZİYARET ETTİ

    Cumhurbaşkanı ardından Taksim'de inşası devam eden camiye geçerek incelemelerde bulundu.

    Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim'de yapımı süren camiyi inceledi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim de yapımı süren camiyi inceledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim de yapımı süren camiyi inceledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim de yapımı süren camiyi inceledi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim de yapımı süren camiyi inceledi #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim de yapımı süren camiyi inceledi #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim de yapımı süren camiyi inceledi #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim de yapımı süren camiyi inceledi #7

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir