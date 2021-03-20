Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Taksim'de inşası süren camiyi ziyaret eden Erdoğan, bir esnaftan kestane ve mısır alarak kendisini takip eden gazeteciler ile vatandaşlara ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşamüzeri Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Taksim'e geldi.

AKM'Yİ İNCELEDİ

Erdoğan ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) ziyaret etti. Buradan yürüyerek Taksim Camii'ne geçti.

KESTANE İKRAM ETTİ

Erdoğan yürüdüğü sırada Taksim Meydanı'nda bir esnaftan kestane ve mısır alarak kendisini takip eden gazeteciler ile vatandaşlara ikram etti.

CAMİYİ DE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı ardından Taksim'de inşası devam eden camiye geçerek incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim'de yapımı süren camiyi inceledi VİDEO