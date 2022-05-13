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    Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'deki etkinliğe katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip fazıl Kısakürek'i anma töreninde konuşuyor.
    • 13.05.2022 - 19:43
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 19:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'deki etkinliğe katıldı

    Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip fazıl Kısakürek'i anma töreni düzenlendi.

    Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Necip Fazıl Kısakürek emsalsiz bir hatipti. Kürsülere sığmayan bir mücadelenin yılmaz savunucusuydu.

    Hakikatleri korkusuzca dile getirdi. Yaşadığı mağduriyete rağmen 'Diriliş ruhunun kaynağı Türkiye'dir' demekten vazgeçmedi.

    Öz yurdunda parka muamelesi gören bu millet, tarih sahnesine çıkma özgeüvenini onun kelimelerinde buldu.

    Üstadın eserleri gençlerimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

    Dün de kendi bencil hesapları için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyen kıfayetsizler vardı, bugün de aynı yoldan gidenler var. "

    Ayrıntılar geliyor..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM deki etkinliğe katıldı #1


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