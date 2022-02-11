Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Konsey üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Koronavirüs hastalığını atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün istirahat ettiği evinden çıkarak, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Hastalık sürecini çok rahat geçirdiğini belirten ve aşının bunda faydasının olduğunun altını çizen Erdoğan, temaslarına başladı.

AKSAKALLAR KONSEYİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.

Kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi konusunun masada olduğu belirtiliyor.