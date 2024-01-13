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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İyi Parti Lideri Meral Akşener ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile "terörle mücadele harekatlarına" ilişkin telefonda görüştü.