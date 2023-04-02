Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener'e: Özür dilemek bir cibilliyet meselesidir Toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Meral Akşener'e tepki göstererek"Utanmadan bizi sorumlu tutular hadi bakalım şimdi Erdoğan’dan özür dileyebilir misin." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde coşkulu kalabalığa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda yoğun bir ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Seçime sayılı günler kala muhallefeten provakatif açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Senin geçmişinde olmuş olabilir"

İyi Parti lideri Meral Akşener'in teşkilat binasında Erdoğan'ı sorumlu tutmasına karşılık şu ifadelere yer verdi:

İstanbul İl Teşkilatı'nın kurşunlandığı yalanını söyledi. Utan utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlıklar olmamıştır. Senin geçmişinde olmuş olabilir.



Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin, bu bir cibiliyet meselesidir. 14 Mayıs'ta özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye ders vermesini istiyorum.

Erdoğan yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu:

Hanımefendi çıkmış bizim yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor. Hanımefendi gel Başakşehir Çam Sakura'yı gör, şehir hastanelerimizi gör. Bu hastanelerimiz olmasaydı şu Kovid'te biz ne yapardık ya?



Kovid hastanelerimizi 3 ayda bitirdik. Beni çok sinirli görmüş o yüzden kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor, biz de ona rezene çayı tavsiye ediyoruz.



O da yetmedi utanmadan sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın kurşunlandığı yalanını söyledi. Utan utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlıklar olmamıştır. Senin geçmişinde olmuş olabilir.

"Özür dilemek cibiliyet meselesi"

İçişleri Bakanlığı bu olayın faillerini buldu, çıkardı. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin, bu bir cibiliyet meselesidir. 14 Mayıs'ta özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye ders vermesini istiyorum.



Siyaset sahnesinde yaşananları sizlerde biliyorsunuz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Bir tarafta 15 Temmuz'da meydanlara çıkan Cumhur İttifakı var, bir tarafta 7'li koalisyon var.

"Teröristbaşını serbest bırakacakmış"