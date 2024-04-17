Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile telefonda görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde, son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiği açıklandı.
Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.
Diğer Körfez ülkeleri Umman, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı da şiddetli yağış vurdu. Umman'da 18 kişi hayatını kaybetti.
Yaşanan bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü.
Geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde meydana gelen sel felaketine ilişkin Al Nahyan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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