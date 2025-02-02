Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı anma mesajı yayımladı

AA

"Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır" ve "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede 2 Şubat 2024'te hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla andı.

"TÜRKİYE MERKEZLİ DÜŞÜNCENİN ÖNCÜLERİNDEN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

ALEV ALATLI

İzmir'de 1944'te dünyaya gelen Alatlı, liseyi Japonya'nın başkenti Tokyo'da okudu.

Felsefe üzerine de eğitim alan Alatlı, doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı.

Alev Alatlı, 1974'te Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile de ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.

Yaşamı boyunca birçok ödüle değer görülen usta yazar, 2006'da Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü, 2014'te edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Ayrıca 2012'de Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017'de ise Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi.