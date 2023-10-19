Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde anarak yad etti.

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Eski Yugoslavya döneminde Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 20. yılında anılıyor.

İzetbegoviç, 73 yaşında 19 Ekim 2003 tarihinde vefat etmişti.

İslam bilincinin uyandırılması ve Müslüman Boşnakların ülkedeki diğer halklarla eşit sayılması için gençlik yıllarından itibaren mücadele eden İzetbegoviç, Sırp ve Hırvatların Bosna Hersek'i aralarında paylaşmak amacıyla 1990'larda başlattığı saldırılarda da ülkesinin bağımsızlığını korumayı başaran bir isim olarak tarihteki yerini aldı.

"Dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın İzzetbegoviç ile ilgili yayınladığı mesajında şu ifadeler yer aldı: