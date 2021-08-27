Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk durağı, Aliya İzzetbegoviç’in kabri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’e gitti.

Bosna Hersek’e inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk durağı, bilge kral olarak da tanınan Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabri oldu.

Kovaçi Şehitliği’nde, kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya'nın mezarına çelenk bıraktı.

İSLAM BİRLİĞİ BİNASINI ZİYARET ETTİ

Erdoğan, edilen duaların ardından, Bosna Hersek İslam Birliği binasını ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde eşlik edenler Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı oldu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti VİDEO

