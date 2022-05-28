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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA'yı imzaladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte silahlı insansız hava aracı Akıncı'ya imza attı.
    • 28.05.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 18:13
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA'yı imzaladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki TEKNOFEST Azerbaycan programını sürdürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışmalarda dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdikten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti.

    Akıncı SİHA'ya imza attılar

    Silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektiren iki lider, Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA'yı imzaladı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA yı imzaladı #1


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA yı imzaladı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA yı imzaladı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA yı imzaladı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA yı imzaladı #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA yı imzaladı #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA yı imzaladı #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Akıncı SİHA yı imzaladı #8


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