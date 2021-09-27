Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebriklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e tebriklerini iletti.

BİRLİK VE BERABERLİĞİM DAİM OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Azerbaycan’ın Anım Günü münasebetiyle, bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı Karabağ Zaferi’ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.