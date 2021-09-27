Euro
10.3355
-0.94%
Dolar
8.8233
-0.48%
Altın
497.51
-0.31%
Borsa
1.392
0.51%
Bitcoin
382.063
-0.57%
EXEN Coin
20.00
-6.41%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebriklerini iletti.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.09.2021 - 18:30
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e tebriklerini iletti.

    BİRLİK VE BERABERLİĞİM DAİM OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU

    Azerbaycan’ın Anım Günü münasebetiyle, bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı Karabağ Zaferi’ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir