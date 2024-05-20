Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun geçiyor..

İran'a yaptığı taziye telefonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

İki lider görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine değindi

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye’nin süreci yakından izlediğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini söyledi.