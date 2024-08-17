Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğini iletti, 1 söndürme uçağı görevlendirdiklerini söyledi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AZERBAYCAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletirken, Azerbaycan’ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederken Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade etti.