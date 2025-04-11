Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Haber Merkezi

4. Antalya Diplomasi Formu başladı.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak.

Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılıyor.

Dün akşam saatlerinde eşi Emine Erdoğan ile Antalya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk görüşmesini de gerçekleştirdi.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

DİPLOMASİNİN KALBİ ANTALYA'DA ATACAK

Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Oturumların, ikili görüşmelerin ve basın toplantılarının yapılacağı odaların hazırlandığı merkezde, Anadolu Ajansı başta olmak üzere foruma katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar oluşturuldu. Merkezde Afrika Kültür Evi tarafından da stant hazırlandı.

20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen forum için Antalya Havalimanı'nda da hareketlilik başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, dün foruma katılmak için ilk olarak kente gelen Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yu karşıladı.