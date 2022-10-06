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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan aynı karede

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.