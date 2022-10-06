Petrol
93.1
-0.29%
Euro
18.3962
0.18%
Dolar
18.5784
-0.26%
Altın
1.025
0.06%
Borsa
3552
1.93%
Bitcoin
379.548
1.04%
BTXN Coin
10.89
2.15%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan aynı karede

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan aynı karede

    Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 15:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle başbaşa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

    Zirvenin açılışından önce Aliyev ve Paşinyan'la bir araya geldi

    Zirvenin açılışı öncesinde ise ortaya dikkat çeken bir kare çıktı.

    Cumhurbaşkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

    Karede Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da olduğu görüldü.

    İşte o anlar...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan aynı karede #1


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Kas ağrılarına karşı magnezyum açısından zengin 10 besin
    Sağlık

    Kas ağrılarına karşı magnezyum açısından zengin 10 besin

    Kayseri'de kız arkadaş bahanesiyle iş yerini yağmayalan şahıslar yakalandı
    İç Haber

    Kayseri'de kız arkadaş bahanesiyle iş yerini yağmayalan şahıslar yakalandı

    Görüş Bildir