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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan aynı karede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan aynı karede
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 06.10.2022 - 15:04
- Güncelleme : 06.10.2022 - 15:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle başbaşa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.
Zirvenin açılışından önce Aliyev ve Paşinyan'la bir araya geldi
Zirvenin açılışı öncesinde ise ortaya dikkat çeken bir kare çıktı.
Cumhurbaşkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
Karede Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da olduğu görüldü.
İşte o anlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi