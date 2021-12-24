Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önce telefonla ardından da video mesajla kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın, korusun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 60’ıncı yaş gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı.

SAĞLIK DİLEDİ

Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde geliştiği vurgulanan görüşmede, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine yönelik bazı konuları da müzakere etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in yaş gününü kutladı VİDEO

VİDEO MESAJLA DA KUTLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in doğum günü için bir video mesaj da yayınladı.

“Azerbaycan 30 yıllık işgali 44 günde sona erdirerek haklı davasında destansı bir zafer kazandı. Tek millet iki devlet şiarıyla Türkiye’nin kardeşlik vazifesinin gereğini yaptığı vatan muharebesi sürecinde türlü provokasyonlara rağmen İlham kardeşim kararlı ve itidalli liderlik sergileyerek zaferin baş mimarı oldu. 1 milyon kardeşimizin eve dönüş yolunu açtı. Bu gururu ve sevinci Türkiye ile Azerbaycan’da bizlere hep birlikte yaşattı. Aliyev’i ve kahraman Azerbaycan halkını bir kez daha kutluyorum. Azerbaycan’a desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak şimdi ve her zaman Azerbaycanlı kardeşimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Türkiye’nin milli mücadele döneminde Azerbaycan’ın yardımlarını unutmamız mümkün müdür?

“RABBİM TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİ DAİM KILSIN, KORUSUN”

Birbirine kalben bağlı olan ülkelerimizi boru hatlarıyla, demir yollarıyla kenetledik. Önümüzdeki dönemde inşallah Nahçıvan ile Azerbaycan’ın geri kalan toprakları arasındaki bağlantı da sağlanacak, iki kardeş böylece bir kez daha kucaklaşacaktır. Tüm bu ortak adımlar ve projeler sayesinde Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin bölgesel refah ve istikrarın garantisi olma niteliği pekişecektir. İlham Aliyev kardeşimin doğum gününü en kalbi duygularla kutluyor, can Azerbaycan’a selamlarımı iletiyorum. Rabbim Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daim kılsın, korusun.”