Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliyev'in Fransa'ya verdiği Marsilya tavsiyesini ben de veriyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'u eleştirip "Aliyev Fransızlara 'Ermenileri bu kadar seviyorsanız Marsilya'yı verin' dedi. Aynı tavsiyeyi ben de veriyorum." diyerek Aliyev'e destek verdi.

Ayasofya Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması yönünde Fransız hükümetine çağrıda bulunması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da eleştiriyle karşılandı.

"ÇOK İSTİYORLARSA MARSİLYA'YI ERMENİLERE VERSİNLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı, Ermeniler orada kendilerine devlet kursun." sözlerini desteklediğini söyledi.

Erdoğan: Aliyev'in Fransa'ya verdiği Marsilya tavsiyesini ben de veriyorum VİDEO



"AYNI TAVSİYEYİ BEN DE VERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar, Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır ve 28 yıldır buralar işgal altında. İşgal altında olduğunu Amerika da kabul ediyor, Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyor idi, şimdi ise farklı yollara tevessül ettiler. Tabii göbeğini bizzat Azeri kardeşlerimiz kendileri kestiler, şu andaki duruma gelindi. Hayırlı olsun diyoruz. Salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere inşallah eşimle beraber katılacağım." diye konuştu.





FRANSA'YA ELEŞTİRİ

Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik tutumunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİNSK gibi bir arabulucu kurumun Fransa'yı bağlamadığını belirtti.

"FRANSA'NIN ARABULUCU HÜVVİYETİ ORTADAN KAYBOLMUŞTUR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'nın bir defa arabulucu hüvviyeti ortadan kaybolmuştur. Arabuluculuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde tabi bu meclisin devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda fakat Macron Fransa'nın başına beladır." ifadelerini kullandı.

"FRANSA BİR AN ÖNCE MACRON'DAN KURTULSUN"

Fransa'nın çok tehlikeli bir dönem yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Temenni ederim ki Fransa bir an önce Macron'dan kurtulsun. Fransa yoksa sarı yeleklilerden kurtulamayacak, sarı yeleklilerden sonra kırmızı yelekliler de başlarına bela olacak." dedi.