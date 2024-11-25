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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu.

Programda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkol ve kumar bağımlılığının kadına ve çocuğa şiddete yol açtığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra alkol ve kumar bağımlılığının önüne geçmedikçe kadına yönelik şiddetin önlenemeyeceğini belirtti.

"ALKOL VE KUMAR KADINA ŞİDDETTE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Toplumsal huzurumun altını oyan alkol ve kumar kadına şiddette önemli bir faktördür. İçki, uyuşturucu ve bahsin önüne geçmedikçe kadına şiddetin önünü kesemeyiz. Muhalefet bu tehlikeyi görmezden gelmekte alkol ve kumar bağımlılığının felaketlerine karşı gözlerini kapatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bazı CHP'li belediyelerde alkole özendirici uygulamalarda bulunulduğunu da ifade eden Erdoğan, muhalefetin 1940'lı yıllarda kaldığını söyledi.

"MUHALEFET 1940'LARDA KALMIŞ DURUMDA"

Dans ederek veya kadeh tokuşturarak modern olunmayacağını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

31 Mart sonrası el değiştiren bazı belediyelerin alkol özendirici tavırlarını iyi niyetli bulmuyoruz. Bu jakoben modernleşmenin tezahürlerinden ibarettir. Tek parti faşizmi yıllarca millete illah dedirten ne kadar uygulama varsa, bugün de tedavüle konulmak istenmektedir. Muhalefet 1940'larda kalmış durumdadır.

"VALSLE, KADEH TOKUŞTURARAK MODERN OLUNACAĞINI ZANNEDENLER ARKAİK DÜZENİN TEMSİLCİLERİDİR"