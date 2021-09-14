Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya mevkidaşı Steinmeier'a Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

"TÜRKİYE YENİ BİR GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ"

Türkiye ve Almanya'nın NATO müttefikleri olarak Afganistan'dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan'ın içinden geçtiği kritik dönemde de sürdürmek gerektiğini belirtti.

BM ve diğer yardım kuruluşlarınca, Afganistan'a gerekli insani yardımların ulaştırılması konusuna değinen Erdoğan, 2015'teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiç kimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği'nin, bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin konuyu sadece sınır güvenliğine indirgediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

GÜZEL SÖZLER İÇİN TEŞEKKÜR

Erdoğan görüşmede, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle geçen cuma günü düzenlenen panelde, Almanya'daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözleri dolayısıyla teşekkür etti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE SERBESTİSİ

Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı'nın tüm boyutlarıyla hayata geçirilmesine dair haklı beklentisine işaret eden Erdoğan, katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması gibi konularda Avrupa Birliği'nin süratle adım atması gerektiğini kaydetti.



AYNI UYARIYI MERKEL'E DE YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos'ta da görevi bırakarak siyaset kariyerini noktalayacak olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan Merkel ile görüşmesinde, Afganistan ve İran’da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, halihazırda 5 milyon sığınmacıyı misafir eden bir ülke olan Türkiye’nin Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağının altını çizmişti.





