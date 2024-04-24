Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier'le Ankara'da görüştü Erdoğan, mevkidaşı Steinmeier'i Külliye'de ağırladı. İki ülke ilişkileri ve AB ile diyalog, görüşülecek başlıklar arasında öne çıkıyor.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bir araya geldi.

Süvariler, Steinmeier'in makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayarak protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan da Steinmeier'i Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından Türkiye ve Almanya'nın milli marşları çalındı.

'Merhaba asker' dedi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Külliye'de önemli görüşme

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı onuruna akşam yemeği verecek.

Masadaki konular

Ankara'da baş başa ve heyetlerarası yapılacak görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

İki ülke arasındaki iş birliğinin ileri seviyelere taşınması için ne gibi adımları atılabileceği değerlendirilecek.

Türkiye-AB ilişkileri başlıklar arasında

İsrail'in Filistin'e devam eden saldırıları ve bölgedeki son durum da masaya yatırılacak. Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son gelişmeler de gündemde olacak.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, küresel ve bölgeler meseleler de konuşulacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Törende hazır bulunan isimler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun törende hazır bulundu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de söz konusu isimler arasındaydı.