Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Trump'ın Gazze planı kabul edilemez

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi kapsamında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

İki isim, görüşmeler sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"2024, TÜRKİYE-ALMANYA ARASINDAKİ DOSTLUĞUN 100. YILIYDI"

Geçen sene Nisan ayında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Sayın Steinmeier'i yeniden ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malumunuz geçtiğimiz yıl Türkiye-Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönemiydi. Son dönemde gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler ve uluslararası platformlardaki görüşmelerimiz iki ülke arasındaki yakın diyaloğun en açık tezahürüdür. Güçlü siyasi, ekonomik, beşeri ve kültürel bağlarımız bizlere ilişkilerimizi daha da geliştirme fırsatı veriyor.

"AVRUPA'DA ARTAN IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞI ENDİŞE VERİCİ"

Görüşmelerimizde ikili işbirliğimizin derinleştirilmesine yönelik atabileceğimiz adımların yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oldukça güçlü. Ticaret hacmimizi artırmaya ve karşılıklı yatırımları teşvik etmeye devam ediyoruz. Terörle mücadele, düzensiz göç, vize meselesi, savunma sanayi ve Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da gündemimizde. Bu vesileyle Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk toplumunun güvenliği, refahı ve esenliği Almanya'yla gündemimizin en üst sıralarında yer alıyor. Avrupa genelinde yabancı karşılıklı ırkçılık ve İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahade ediyoruz. Bu durum Türk toplumunu da endişelendirmektedir.

"SURİYE'Yİ BİRLİKTE İMAR EDELİM"

Tüm bu hususlarda Alman dostlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Terör örgütleriyle mücadele konusuna da özellikle değindik. Gümrük Birliği ve vize serbestlisi başta olmak üzere atılması gereken adımlar üzerinde durduk. Bugünkü istişarelerimiz mücavir coğrafyalarımızda barış ve istikrara yönelik ortak gayretlerimiz bakımından önem taşıyor. Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında Almanya ile iş birliğini sürdüreceğiz. Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin amacıdır. Bu minvalde Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına yönelik çabalarına Almanya'nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum. Gazze'de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Ukrayna'daki savaşın adil bir barışla sona ermesi gerektiğini uzun bir süredir savunuyoruz. Bu konuyu da istişare ettik.

"SAYIN ERDOĞAN HAKLI, BİZ DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNUYORUZ"

"Bu akşam yaptığımız açık sözlü görüşme için müteşekkirim" diyen Steinmeier, sözlerine şu ifadelerle devam etti: