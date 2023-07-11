Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO temasları sürüyor.

Dünya liderleriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan, Macron'la yaptığı görüşmenin ardından bu kez de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.

NATO diplomasisi başladı

Daha sonra zirve başladı ve liderler aile fotoğrafı verdi.

Birçok liderle görüşme gerçekleştiren Erdoğan, son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ülkeler arası iş birliğinin sürdürülmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ön plandaydı.

Ukrayna savaşı, bölgesel konular ve AB'ye üyeliğin de ele alındığı görüşmeler hız kesmeden devam ediyor.

Şimdi de Scholz'la görüştü

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yapıldığı zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

iki ülke arasındaki meseleler ele alınırken ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması konusunda mutabık kalındı.