Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Türkiye-Almanya ilişkileri masaya yatırıldı.

Türkiye'nin öncülük ettiği müzakereler sayesinde barış sağlanması için belli bir aşama kaydedilen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gündemindeydi...

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ DE KONUŞULDU

İki lider bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede sadece savaş değil, Türkiye-Almanya ilişkileri de konuşuldu.

SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN TÜRKİYE'NİN ÇABASI SÜRECEK

Erdoğan ile Scholz'un bir diğer ana gündem maddesi bölgesel konular oldu.

Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik Türkiye'nin çabalarını Scholz'a anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna kararlılıkla devam edeceklerini de sözlerine ekledi.