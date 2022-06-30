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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
    • 30.06.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 13:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

    İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Liderler Zirvesi devam ediyor.

    Bu kapsamda Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da temasları sürüyor.

    Almanya Şansölyesi ile görüştü

    Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

    İki lidere, bakanları da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı'nın temasları sürecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü #3


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