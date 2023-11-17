Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti kapsamında ilk olarak mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile Bellevue Sarayı'nda bir araya geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, Gazze için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Almanyalı yetkililer ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Bellevue Sarayı'nda bir araya geldi.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanlığı Bellevue Sarayı'na gelişinde Steinmeier tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Şeref defterini imzaladı

Erdoğan ziyaret anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı.

Heyetler arası görüşme gerçekleştirdiler

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

Erdoğan, ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısına katılacak Erdoğan, baş başa görüşmeye ve heyetler arası çalışma yemeğine de katılacak.