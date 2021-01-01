Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ile ortak aşı üretimi söz konusu

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda Almanya ile ortaklık olacağını belirtti.

2021 yılının ilk cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası koronavirüs aşısına yönelik açıklamalarda bulundu.

Aşının ardından vaka sayılarında düşüş olmasını temenni ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat sayılarının da azalmasını umduğunu belirtti.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Bakanlığın aşı konusunda gerekli tedbirleri aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile yapılan görüşmeler sonucunda ortak üretim olacağına dikkat çekti.

Almanya ile ortak aşı üretimi söz konusu VİDEO



"ALMANYA İLE ORTAK ÜRETİM SÖZ KONUSU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşıya yönelik açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bunun yanında yine ayrıca, Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor ve buradan da olumlu gelişmeler var.

Yine aynı şekilde Rusya ile yürüttüğümüz bir çalışma var. Yine aynı zamanda bütün bunların yanında Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmaları var.

Bu çalışmalarla birlikte atacağımız adımlar, aldığımız şu tedbirlerle, örneğin bugün bu tedbierlerden birisini yaşıyoruz. Bugün sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Yarın, pazar aynı şekilde devam ediyor."







