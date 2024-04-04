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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Erdoğan'a Türkeş'in oğlu Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.