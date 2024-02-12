Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı'yı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydaki misyonunu tamamladı ve 2 haftanın ardından sağlıkla yurda döndü.

Uzayda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştiren Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot olarak tarihe geçti.

Gittiği ve döndüğü ana kadar olan tüm süreçler gururla takip edilirken Gezeravcı, bugün yurda da ayak bastı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından karşılanan Gezeravcı, akabinde ise kısa bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Alper Gezeravcı gerçekleştirdiği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğinin sinyalini vermişti.

O görüşme ise yine Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı ile Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi.

Alper Gezeravcı ve ailesiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Gezeravcı'nın beraberinde götürüp getirdiği Türk bayrağını teslim aldı.