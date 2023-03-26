Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konutu inşa etmek İstanbul'da depremzede vatandaşlarla düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'na ait hayallerimiz için kritik bir tercihin arafesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin yine yanımızda yer alacağını inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, ‘’GSB Yurtları İftar Buluşması’’nda konuştu.

Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut inşa etmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesini yeninde ihya edene kadar gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Ayrıca Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." dedi.

"Bu felaketin yaralarını tamamen saracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Deprem bölgesini ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız. Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Bu felaketin yaralarını tamamen saracağız.

"Türkiye Yüzyılı'na ait hayallerimiz için kritik bir tercihin arafesindeyiz"