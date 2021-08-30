Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde ihracata başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun eskiden kendisine ait bir telsizi bile olmadığını; artık İHA, SİHA ve TİHA'lara sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AY Yıldız Projesi'nin temel atma töreninde önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, konuşmasında yerli ve milli savunma sanayiinin önemine dikkat çekti.

"ARTIK NE VERİRSİN DEMEYECEĞİZ, NE ALIRSIN DİYECEĞİZ"

Eskiden Türk ordusuna ait bir telsizin bile olmadığını, Amerika'nın istediği zaman verdiği telsizlere el koyduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi İHA'mız, SİHA'mız ve TİHA'mız var. Bundan sonraki süreçte savunma sanayiinde artık ihraca başladık. Artık ne verirsin demeyeceğiz. Artık 'ne alırsın' diyeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ELİNİ KOLUNU BAĞLAYANLAR, TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Neredeyse 40 yıla yaklaşan terörle mücadele sürecimizin ilk döneminde aynı sıkıntılar yüzünden ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor.

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışardan aldığı destek ne olursa olsun kıytırık bir terör örgütü karşısında adeta eli kolu bağlı hale düşürülmesine yol açanlar, tarih önünde mutlaka hesap verecektir.

"ŞİMDİ İHA'LARIMIZ, SİHA'LARIMIZ VE TİHA'LARIMIZ VAR"

Telsiz telsiz... Telsizimiz yoktu. Amerika telsizlerimize el koydu. Askerlerimiz maalesef telsiz bulamadığı için susturma tekniğini kullanarak savaştı. Ama şimdi artık bunları biz zaten kendimiz yapar hale geldik. Ötelerine geçtik. Şimdi İHA'mız, SİHA'mız ve TİHA'mız var. Bundan sonraki süreçte savunma sanayiinde artık ihraca başladık. Artık ne verirsin demeyeceğiz. Artık 'ne alırsın' diyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika, telsizlerimize el koydu VİDEO

