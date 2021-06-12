Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

Basketbolda Anadolu Efes, hem ligde hem de Euroleague'de şampiyonluğa ulaşmış, sezonu çifte kupayla tamamlamıştı.

Efes'in özellikle Avrupa'daki başarısı göğsümüzü kabartırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün şampiyon takımla buluştu.

ERDOĞAN, ŞAMPİYON TAKIMLA BULUŞTU

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

GÖRÜŞMEDE BAKAN KASAPOĞLU VE TÜRKOĞLU DA YER ALDI

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.