Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Akçil’in yemin törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akçil’in üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın konuşmasını takip etti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yıl dönümünde, bölgeye giderek konut sahiplerine evlerini teslim etti.

Ardından yeniden Ankara'ya döndü.

Bugün yine Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için Adıyaman'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde ise Anayasa Mahkemesi Yeni Üyesi Yılmaz Akçil’in Yemin Töreni'ne katıldı.

Töreni takip etti

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda gerçekleştirilen törene gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra törenin düzenlendiği salona geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akçil’in üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın konuşmasını takip etti.