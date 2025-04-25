Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.

İstanbul'da programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan camiye geldi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cuma namazını burada kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya karşıladı.