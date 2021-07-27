Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'yu resmi törenle karşıladı.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Lourenço'nun içinde bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Lourenço'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

ERDOĞAN KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lourenço'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Lourenço, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İMZA TÖRENİ VE ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lourenço, merdivenlerde Türkiye ve Angola bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Lourenço, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'yu resmi törenle karşıladı VİDEO