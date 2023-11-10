Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında anıyor…
Yurt genelinde saat 9’u 5 geçe hayat durdu.
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise devlet erkanı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de ziyaret etti.
Devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri ve komuta kademesi yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk mozolesine çelenk bıraktı ve beraberinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi.
"Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz"
Bir diğer yandan devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerken Cumhurbaşkanı, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu cümleleri yazdı;
Vefatınızın 85’inci sene-i devriyesinde zatı alinizi silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi yad ediyoruz.
İlk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin yükselişine Türkiye Yüzyılı’nın inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır.
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