Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! AK Parti'nin İstanbul adayı açıklanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak'ta İstanbul adayını, 15 Ocak'ta ise Ankara'daki programda Ankara adayını açıklayacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere odaklandı.

Seçmen, 31 Mart'ta önlerine gelecek sandıktan önce adayları merak ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'da aday bilmecesi çözülüyor.

Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Erdoğan burada gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin sorularını yanıtlarken İstanbul için de önemli açıkalamalarda bulundu.

Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 7 Ocak Pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti

"İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız"

İstanbul adayı için pazar gününü işaret eden aşkanı Erdoğan, "İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız." dedi.

"Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız"

Ankara adayını da 15 Ocak'ta açıklayacaklarını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim yapacağımız açıklamalarda a'dan z'ye hepsi hem sürprizdir hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacaktır.

Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Siz bizden önce bunları öğrenmişsiniz.

"Pazar günü illerin yarısını açıklarız"

Bu güzel salonumuzu görevceksiniz. Bu salonda strateji belgemizi açıklayacağız. Pazar günü illerin hemen hemen yarıya yakınını açıklarız.