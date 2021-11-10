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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
- AA
- 10.11.2021 - 21:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kardeşi Sabri Yavaş'ı kaybeden ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı telefonla aradı.
Erdoğan, Yavaş'a taziye dileklerini iletti.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Erdoğan’ın Yavaş’a başsağlığı dilediği Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
"ALLAH'TAN RAHMET, AİLESİ VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.”