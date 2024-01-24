Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bol bol şov ve tatil yaptılar Muhalif yönetimdeki belediyelerin, yönetimden çok şov ve tatil yapmakla ilgilendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçime girdiği yerde karşı tarafın başarılı olamayacağını aktardı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken siyasi arenada hararet artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ardından Ankara için ilçe başkan adaylarını açıklıyor.

ATO Congresium'da “AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri aktardı;

Kıymetli hanımefendiler, gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizi ve ittifakımızı temsil edecek il adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz.

Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde adeta tıkandı ve fetret devrine girdi. Yarın İBB adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımı ile bir süredir yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. İstanbul’u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. 30 Ocak Salı günü seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Yarın İBB Başkan Adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımıyla bir süredir yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor.

"Murat kardeşimizin sorunlarını çözecek aday olduğunu biliyoruz"

Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak. Altınok ile Ankara'nın altın çağına gireceğine inanıyorum.

"AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok"

AK parti her seçimde milletimizin karşısına güçlü programlarla çıkmış bir partidir. Milletime sesleniyorum, bakınız AK Parti'nin yerel seçimlere girdiği her yerde gerek merkezi gerek yerel yönetim el ele vererek millete hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil. AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok.

"Buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum"