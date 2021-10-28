700 bin metrekare alan üzerine kurulan Ankara Millet Bahçesi’nde; millet kıraathanesi, yeşil alan, koşu ve yürüyüş alanı, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanları bulunuyor.

Ankara’da yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi’nin açılışı bugün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu’nu bünyesinde bulunduran AKM Millet Bahçesi’nin açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eski hipodrom alanında inşa ettiğimiz millet bahçesi açılışında sizlerle bir aradayız. İsmini 98 yıl önce bu şehre verilen unvan olarak belirlediğimiz Başkent Millet Bahçemizin Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum. Milli Mücadele'nin karargahı, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz'un gazi şehrine ancak böyle bir eser yakışırdı. Cumhuriyetimizin kuruluşu, 100'üncü yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser Ankara'ya değer katacak, tabiat ve çevre anlayışımızı yaşatacak örnek bir projedir.” dedi.

Ankara AKM Millet Bahçesi açıldı VİDEO

“ÖZEL GÜNLERİMİZİ VE BAYRAM TÖRENLERİNİ HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Başkent Millet Bahçesi’nin 700 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, “AKM ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasıyla Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. İçinde binlerce kitap olan millet kıraathanesi olacak. Doğum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, oyun alanları, açık hava sineması ve bisiklet parkı gibi bölümler de millet bahçemizde yer alıyor. İçinde 5 bin kişilik konferans salonuyla sergi alanlarının olduğu kültür merkezi bulunuyor. Cami, sanat atölyesi, sağlık merkezi gibi alanlarla Ankaralılara başkentlik unvanına yakışır bir eser kazandırdık. Özel günlerimizi ve bayram törenlerini hep birlikte gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

“YEŞİL KALKINMA DEVRİMİZİN LOKOMOTİF ŞEHRİ ANKARA”

“Amacımız Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada yaşatmaktır.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Her millet bahçemiz Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli alanlarının vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğu alan olarak hazırlanmaktadır. Ankara'nın tam merkezinde yer alan bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık. Çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin kahkahalarıyla dolan, yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır. Başkent millet bahçemizi Ankara’mıza kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, TOKİ'ye, mühendislere, işçilere teşekkür ediyorum. 2053 vizyonumuzun ilk ve en ideal hedefi olarak belirlediğimiz yeşil kalkınma devrimizin lokomotif şehri de Ankara olacak. Ankara'dan yükselen kalkınma güneşi 81 vilayeti kuşatacaktır.”

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR SOSYAL YAŞAM ALANI

Başkent'e yeni soluk getiren AKM Millet Bahçesi; millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı…

Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde; 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.

Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.

ETKİNLİK VE SPOR ALANLARI

Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları da unutulmadı.

Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.

ÇEVREYE DUYARLI YEŞİL ÇATILI MİLLET KIRAATHANESİ

Millet bahçesinde yer alan 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

7 bin 661 metrekarelik millet kıraathanesi ise çevreye duyarlı yeşil çatı uygulamasıyla gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

Millet kıraathanesinde; kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı bulunuyor.

Sanat atölyelerinin yer aldığı millet bahçesinde, 700 kişilik konferans salonu da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

NOSTALJİK TRAMVAY

Başkentlilerin aileleri ve sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği AKM Millet Bahçesi'nde ayrıca açık hava sineması, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi ve cami yer alıyor.

Öte yandan vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.