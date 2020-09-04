Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı

Erken seçim iddialarına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk seçimler 2023 yılında. Önümüzde 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışına katıldı.

Burada gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, erken seçim iddialarına cevap verdi.

İLK SEÇİMLER 2023'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk seçimler 2023 yılında. Önümüzde 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. 2023'ü yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

"DEVLET AÇISINDAN KÂRLI YATIRIM"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Marmara Denizi'ni saran otoyolun tamamlanmasıyla en yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgenin ulaşım sorunun çözmüş olacağız

Yatırım tutarı işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından oldukça kârlı bir yatırım olmuştur. Emeği geçen tüm kurumları, herkesi tebrik ediyorum.

Yolun bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol mekanizmasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasıdır.





"GİDEMEDİĞİN YOL SENİN DEĞİLDİR"

Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirmeyle bu bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmamız lazım.

Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem, bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir.

Kalkınmanın ve gelişmenin temel altyapılarından biri ulaşım. Bunun için ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık.





"KİMSENİN PARMAK SALLAYAMAYACAĞI BİR TÜRKİYE KURDUK"

Özellikle karayolu, hava ve demir yolu taşımacılığında ülkemize çağ atlattık.

Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı.

Bölünmüş yollarda uzunluk göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik.

Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buluyor.

Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin üzerinde operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk.

Bu dönemde uzunluğu 483 kilometreyi bulan 315 tüneli hizmete alarak ulaşımın hızlı ve güvenli şekilde işlemesini sağladık.





"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ 18 MART 2022'DE AÇMAK İSTİYORUZ"

Koronavirüs döneminde açtığımız ve inşasını sürdürdüğümüz projeler dahi ülkemize ulaşım alanında kazandırdıklarımızı göstermeye yeterlidir.

Cudi Dağı tünellerinin inşasını tamamladık. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki ama biz durdurak bilmedik, Ilısu Barajı'nı da hayata geçirdik.

Yeni projeleri yakından takip ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında bizzat orada bulundum. Hedefimiz 2022 yılı 18 Mart'ta bu köprüyü hizmete almak.

Bugün her alanda başı dik bir Türkiye varsa bugün 18 yıldaki başarılarımıza borçluyuz.





"SAĞLIKTA EN İYİ HİZMETİ ÜCRETSİZ VERDİK"

Özellikle son 7 yılda maruz kaldığı iç ve dış fırtınadan sağ salim çıkması, bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir.

Savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi, diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin takip ettiği bir altyapıya sahibiz. Biz sağlıkta en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdik.

Ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık."