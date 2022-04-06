Petrol
103.71
-2.75%
Euro
16.09
0.18%
Dolar
14.74
0.21%
Altın
912.96
0.22%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
652.209
-3.93%
BTXN Coin
32.50
1.91%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki belediyeciliği eleştirdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki belediyeciliği eleştirdi

    AK Partili milletvekilleriyle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki belediyeciliği, "Çankaya'dan buraya geliyorum, çukurlardan geçilmiyor. İstanbul da aynı." sözleriyle eleştirdi.
    • AA
    • 06.04.2022 - 18:50
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 19:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle buluştu.

    Koronavirüs salgını ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki belediyecilik anlayışını eleştirdi.

    "Ankara'da her yer çukur, çamur"

    Erdoğan, Ankara'nın Çankaya bölgesinin çukurlardan geçilmediğini belirtti.

    "Ankara'da her yer çukur, çamur." diyen Erdoğan, İstanbul'da da durumun aynı olduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki belediyeciliği eleştirdi VİDEO

    "İstanbul da aynı"

    Bu belediyeciliğin vatandaşlara anlatılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Ankara, Çankaya'dan buraya geliyorum, çukurlardan geçilmiyor. Ankara'da her yer çukur, çamur. İstanbul da aynı. Neydi bizim üçlümüz: Çöp-çukur-çamur! Şu an da eski Türkiye geri geliyor. Milletimize bunları anlatacağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul daki belediyeciliği eleştirdi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul daki belediyeciliği eleştirdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da süratli sürücü 1 moto kurye ile 6 araca çarptı
    İç Haber

    Adana'da süratli sürücü 1 moto kurye ile 6 araca çarptı

    MEB 750 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
    Yaşam

    MEB 750 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

    Android telefonlarda dosya nasıl gizlenir
    Teknoloji

    Android telefonlarda dosya nasıl gizlenir

    Görüş Bildir