AK Partili milletvekilleriyle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki belediyeciliği, "Çankaya'dan buraya geliyorum, çukurlardan geçilmiyor. İstanbul da aynı." sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle buluştu.

Koronavirüs salgını ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki belediyecilik anlayışını eleştirdi.

"Ankara'da her yer çukur, çamur"

Erdoğan, Ankara'nın Çankaya bölgesinin çukurlardan geçilmediğini belirtti.

"Ankara'da her yer çukur, çamur." diyen Erdoğan, İstanbul'da da durumun aynı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki belediyeciliği eleştirdi VİDEO

"İstanbul da aynı"

Bu belediyeciliğin vatandaşlara anlatılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, Çankaya'dan buraya geliyorum, çukurlardan geçilmiyor. Ankara'da her yer çukur, çamur. İstanbul da aynı. Neydi bizim üçlümüz: Çöp-çukur-çamur! Şu an da eski Türkiye geri geliyor. Milletimize bunları anlatacağız."