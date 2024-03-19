Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatili 9 gün oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarına bayram iznini açıkladı. Erdoğan bayramda kamu çalışanlarının 9 gün izin kullanacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını Ankara'da sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da Şoför Esnafı ile iftar Programı’na katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Kura törenimizle birlikte deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yine canlı bağlantı ile 14 kilometrelik Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yeni metro hattının hizmete açılış törenine iştirak ettik.

Böylece İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğunu 362 kilometreye çıkardık. Son hattında devreye girmesiyle birlikte, İstanbul'un trafik çilesinin biraz daha azalacağı kanaatindeyim.

Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. Mamak Belediyesi ve bakanlıklarımızın ilçemize kazandırdığı toplam 62 kalem eser, hizmet ve projeyi resmen hizmeti açtık.

Hem deprem konutlarımızın hem metro hattımızın hem de Mamak'ta hizmete aldığımız yatırımların ülkemize milletimize ve bu yatırımlardan faydalanacak kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum

Şimdi de siz şoför esnafı kardeşlerimle kucaklaşıyor şu mübarek iftar sofrasının güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Bu sofra biliyorsunuz muhabbet sofrası. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Allah birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın diyorum.

Sevgili kardeşlerim şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz yol arkadaşlığımız vardır. Siyasete ilk atıldığımız dönemden itibaren sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik, dertleştik hasbihal ettik, kimi zaman salon toplantılarında, kimi zaman taksi dolmuş duraklarında, kimi zaman trafikte sizlerle hep yakın irtibat halinde olduk.

Türkiye'nin nabzını tutarken her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Çünkü şoför esnafı bu kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır. Sizlerin bu ülke, bu millete, bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz.

Kiminiz takside, kiminiz minibüste, kiminiz otobüste helal rızık peşinde koşuyorsunuz. Her gün sadece Ankara'mızda yüz binlerce hemşerimizin iş yerine, evine, sevdiklerine güvenle ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz.

Sözlerimi bitirmeden önce kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzda paylaşmak istiyorum.