Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki sel bölgesini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Akyurt ilçesini havadan inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye son günlerinde bahar yağışlarının etkisi altında.

Birçok şehirde aşırı yağışlar sele ve su baskınlarına neden oldu.

Bu doğal efetlerden en çok etkilenen il ise başkent Ankara oldu. Ankaralılar son bir haftasını yağmur ve su baskınlarıyla geçirdi.

Bazı ilçelerde hayatı felç eden yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Tüm imkanlar seferber edildi

Halen yağışların devam ettiği şehirde yaraları sarmak için çalışmalar ise başladı.

Felaket esnasında kurtarma çalışmalarını takip etmek için önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra tespit çalışmaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat Kurum bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı havadan inceledi

Devlet tüm imkanları ile yaşananlardan zarar gören halkın yaralarını sarmaya çalışırken bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye gitti.

Büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.