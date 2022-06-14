Petrol
123.78
1.25%
Euro
18.0706
0.44%
Dolar
17.2801
0.11%
Altın
1.009
0.07%
Borsa
2518
0.32%
Bitcoin
385.648
-6.60%
BTXN Coin
8.96
9.93%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki sel bölgesini havadan inceledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki sel bölgesini havadan inceledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Akyurt ilçesini havadan inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye son günlerinde bahar yağışlarının etkisi altında.

    Birçok şehirde aşırı yağışlar sele ve su baskınlarına neden oldu.

    Bu doğal efetlerden en çok etkilenen il ise başkent Ankara oldu. Ankaralılar son bir haftasını yağmur ve su baskınlarıyla geçirdi.

    Bazı ilçelerde hayatı felç eden yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

    Tüm imkanlar seferber edildi

    Halen yağışların devam ettiği şehirde yaraları sarmak için çalışmalar ise başladı.

    Felaket esnasında kurtarma çalışmalarını takip etmek için önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra tespit çalışmaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat Kurum bölgeye gitti.

    Cumhurbaşkanı havadan inceledi

    Devlet tüm imkanları ile yaşananlardan zarar gören halkın yaralarını sarmaya çalışırken bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye gitti.

    Büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara daki sel bölgesini havadan inceledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara daki sel bölgesini havadan inceledi #2


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç odaklı yatırım sırlarını açıklıyor
    CryptoTrader

    Murat A. kazanç odaklı yatırım sırlarını açıklıyor

    Diyarbakır OSB'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı
    3. Sayfa

    Diyarbakır OSB'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı

    Demir eksikliğini gösteren 6 ilginç belirti
    Sağlık

    Demir eksikliğini gösteren 6 ilginç belirti

    Görüş Bildir