Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı.

Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı.

"GELİŞME SÜRECİNİN MERKEZİDİR"

Ankara'nın Azim ve kararlılıkla, vatanın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" ifadelerini kullandı.

BAŞKENT OLUŞUNUN YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargâh görevi üstlenen, stratejik kararlarınalınmasına ve Cumhuriyet’e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna evsahipliği yapan Ankara’nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum.

Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadeledetarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi vedemokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir.

"ZENGİNLİKLERİNİN KORUNMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunanbaşkent Ankara’nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyükönem arz etmektedir.

Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra daülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde,demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir.

Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit vegazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum"