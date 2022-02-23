Euro
15.63
-0.11%
Dolar
13.79
-0.10%
Altın
840.71
-0.35%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
528.561
3.47%
BTXN Coin
39.98
4.08%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti ziyaretlerinin ardından Ankara'ya döndü.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 08:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki temaslarını tamamlaması ardından özel uçak 'TUR' ile saat 06.47'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

    Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

    ANKARA'YA DÖNDÜ

    Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Ankara'ya geldi.

    Öte yandan bugün çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan'ın, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretini ertelediği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ya geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    'Rusya'nın kararı kabul edilemez'
    Gündem

    'Rusya'nın kararı kabul edilemez'

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Baharın müjdecileri, anneleriyle buluştu
    Yaşam

    Baharın müjdecileri, anneleriyle buluştu

    Görüş Bildir