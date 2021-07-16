Euro
10.091
-0.45%
Dolar
8.5183
-0.54%
Altın
498.21
-1.16%
Borsa
1.362
-0.41%
Bitcoin
267.416
-2.82%
EXEN Coin
23.09
-8.30%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

    CUMA NAMAZI İÇİN AYASOFYA'YA GİTTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı’na geçti.

    Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti.  Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir