Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

CUMA NAMAZI İÇİN AYASOFYA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı’na geçti.

Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti ViDEO