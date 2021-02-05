AK Parti kadın kolları kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım. Biz analarımıza bakalım." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında AK Parti'nin imzası bulunuyor. " diye konuştu.

Annelerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

'LEZBİYENLERİN DEDİKLERİNE BAKMAYIN'

"Cennet annelerin ayaklarının altındadır. AK Parti anneye farklı bir konum veriyor. Türkiye olarak bugüne kadar gelebilmemizi aile yapımıza borçluyuz. Ailelerimiz bizim için çok önemli. Batı dünyası, aile kurumunu yıktığı için derinden sarsılmaktadır. Ailenin direği annedir anne. Lezbiyenlerin falan dediklerine takılmayalım, annemizin dediğine bakalım. Annelerimiz ile birlikte 2023'e yürüyeceğiz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelerin önemine vurgu yaptı VİDEO

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"NİKAHLANINIZ, ÇOĞALINIZ"

"Nüfusumuz 84 milyona merdiven dayadı. Ama yaş oranımız artmış. Hükümet olarak hep söylüyorum, en az 3 çocuk. Nikahlanınız, çoğalınız buyuruyor Rabbimiz. Boşuna değik. Bunu başarırsak Türkiye çok daha güçlü olacak. Burada hassasiyet var bu hassasiyeti unutmayalım. Çocuklara, yaşlılara, engellilere yönelik yardımlarımız ile her ferdimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz."





'KAMUDAKİ İSTİHDAMIN YÜZDE 40'I KADIN'

"Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımının altındaki en büyük adımlarının arkasında hep AK Parti yer alıyor. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama, siyasete kadar kadınlar oldukça önemli yere gelmişse bunun arkasında böyle kararlı bir mücadele vardır. Kendi içimizde bile bu mücadeleyi vermek zorunda kaldık. Ama hamdolsun bulunduğumuz noktaya geldik. Kamudaki istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. İş hayatına katılımı yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı istihdamdaki çalışan kadın sayısı düşüyor."

"SALONDA HANIM KARDEŞLERİMİ GÖRMEK UMUTLARIMIZI ARTIRIYOR"

"15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeğiz. Salonların hanım kardeşlerimle dolu olduğunu görmek geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor. Büyük başarılar ancak milletle birlikte yürünen yolların, mücadelelerin sonunda elde edilir. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Kökeninden dolayı, kültürel çeşitlilik sebebiyle, inancından dolayı, maruz kalmaz, kalamaz. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir."



